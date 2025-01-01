Breeder - Die Zucht
Breeder - Die Zucht
Mia findet auf dem PC ihres Mannes das Bild einer gefesselten nackten Frau. Sie folgt ihm und stößt auf ein Geheimprojekt. Im Keller einer alten Fabrik findet Mia Dutzende gefangener Frauen. Sie sind der skrupellosen Ärztin Ruben ausgeliefert, die per Bio-Hacking eine Medizin für ewige Jugend herstellt. Doch Mia wird überwältigt. Kann sie dem Alptraum entkommen? Und welche Rolle spielt ihr Mann?
Genre:Thriller, Horror
Copyrights:© Tiberius Film