Brennendes Geheimnis
104 Min.Ab 12
104 Min.Ab 12
Brennendes Geheimnis
Im Winter 1919 fährt Edmund mit seiner Mutter Sonya in einen Kurort in den österreichischen Alpen. Der Diplomatensohn leidet unter schwerem Asthma, seine Lungenflügel sind erkrankt. Im Sanatorium schließt der 12-Jährige Freundschaft mit dem Kriegsinvaliden Baron von Hauenstein. Als der Adelige eine leidenschaftliche Romanze mit seiner gutaussehenden Mutter beginnt, kämpft Edmund verzweifelt gegen seine Eifersucht. Literaturverfilmung von Andrew Birkin, mit Faye Dunaway und Klaus Maria Brandauer.
Altersfreigabe:
12