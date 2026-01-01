Brokeback Mountain
129 Min.Ab 12
129 Min.Ab 12
Brokeback Mountain
Wyoming 1963. Der Rancher Ennis del Mar und der Rodeoreiter Jack Twist werden auf Brokeback Mountain angeheuert, den Sommer über eine Herde Schafe vor Wilderern und Raubtieren zu schützen. In der rauen Einsamkeit der Berge entwickelt sich zwischen den beiden bald mehr als bloße Kameradschaft - sie verlieben sich ineinander. Angesichts der engstirnigen Moralvorstellungen in der konservativen US-Provinz bleiben ihnen nur getrennte Wege, doch sie kommen nicht voneinander los ...
Genre:Romanze, Drama, LGBTQ+
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET
Copyrights:© TOBIS Filmkunst GmbH & Co. Verleih KG