Bros
112 Min.Ab 12
112 Min.Ab 12
Bros
Billy Eichner und Luke Macfarlane in einer gefühlvollen Rom-Com um die ersten zarten Liebesbande zwischen zwei Männern: Feste Beziehungen gehören nicht zu Bobbys Lebenskonzept. Der Podcast-Moderator hat wenig Verständnis für seine vergebenen Freunde. Stattdessen steckt er all seine Energie lieber in seine Karriere - bis er zufällig auf Aaron trifft. Der attraktive sportliche Sympath gefällt ihm auf Anhieb. Aber erwidert er Bobbys Gefühle?
Genre:Romantische Komödie, LGBTQ+
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH