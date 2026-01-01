Brot und Tulpen
Brot und Tulpen
Als die gutmütige Hausfrau Rosalba während einer Busreise an einer Autobahnraststätte schlicht vergessen wird, trifft sie zum ersten Mal seit Jahren eine Entscheidung nur für sich: Statt geduldig zu warten, trampte sie los – und landet unverhofft in Venedig, der Stadt, von der sie immer träumte. Dort findet sie ein Zimmer bei Fernando, einem zurückhaltenden Kellner mit poetischer Ader, und beginnt, sich ein neues Leben aufzubauen. Sie schließt Freundschaft mit der warmherzigen Kosmetikerin Grazia und entdeckt in einem kleinen Blumenladen eine Arbeit, die ihr längst verlorene Lebensfreude zurückgibt. Während Rosalba beginnt, ihre eigenen Wünsche und Fähigkeiten wiederzuentdecken, ahnt sie, dass ihre neu gewonnene Freiheit nicht allen gefällt: Ihr Ehemann setzt bereits einen unbeholfenen „Detektiv“ auf sie an. Doch in den verschlungenen Gassen Venedigs erkennt Rosalba, dass es manchmal Mut braucht, die Richtung zu ändern – und dass ein verpasster Bus der Anfang eines ganz neuen Lebens sein kann.