Bruce Lee: Die Todesfaust des Cheng Li
96 Min.Ab 16
96 Min.Ab 16
Bruce Lee: Die Todesfaust des Cheng Li
Der Welterfolg, der Bruce Lee zum Star machte: Cheng Li muss aufgrund der prekären Arbeitsmarktlage seine Heimat China verlassen und zu Verwandten nach Bangkok ziehen. Doch die Eisfabrik, in der er eine Stelle bekommt, ist nur eine Scheinfirma. Der Besitzer ist ein skrupelloser Drogenbaron und jeder, der ihm auf die Schliche kommt, fällt ihm auch zum Opfer. Als schließlich Chengs Familie bedroht wird, startet der begnadete Kampfsportler seinen Rachefeldzug.
Genre:Action, Kampfsport
Produktion:HK, 1971
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universum Film GmbH