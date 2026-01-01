Bruce Lee - Mein letzter Kampf
97 Min.Ab 16
97 Min.Ab 16
Bruce Lee - Mein letzter Kampf
Der letzte Film der Martial-Arts-Legende Bruce Lee: Billy Lo ist ein Filmstar, der berühmt für seine Kampfkünste ist. Er steht jedoch unter den Fittichen des Syndikats von Dr. Land und Steiner, die nur daran interessiert sind, noch mehr Geld zu erwirtschaften. Billy und seine Freundin Ann wollen sich aus ihren Fängen befreien, doch das Syndikat würde eher über Leichen gehen, als ihre Geldquelle zu verlieren ...
Genre:Action, Kampfsport
Produktion:HK, 1978
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universum Film GmbH