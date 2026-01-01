Buccaroo - Galgenvögel zwitschern nicht
77 Min.Ab 16
77 Min.Ab 16
Buccaroo - Galgenvögel zwitschern nicht
Als die Postkutsche, in der sie reisen, von Monteiros Bande überfallen wird, nimmt Lash in Kauf, seinen Freund zu töten, um seine Haut zu retten. Als er sein Ziel erreicht - ein Dorf nahe der mexikanischen Grenze, wo er eine Goldmine in Besitz nehmen soll - stellt er fest, dass er einen Nachbarn hat, den alten Johnny, der eine Farm und eine weitere Goldmine besitzt.
Genre:Western
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Grjngo GmbH