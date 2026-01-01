Bucky Larson: Born to Be a Star
94 Min.Ab 16
94 Min.Ab 16
Bucky Larson: Born to Be a Star
Der junge Bucky Larson führt ein langweiliges Leben: Er lebt in einer Kleinstadt und schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch. Das ändert sich schlagartig, als er zufällig entdeckt, dass seine Eltern in den 70er Jahren als Pornodarsteller gearbeitet haben. Bucky glaubt, nun endlich seine Berufung gefunden zu haben und will auch in die Pornobranche. In Los Angeles angekommen, muss er schon bald feststellen, dass er nicht die besten Voraussetzungen für den Job mitbringt ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH