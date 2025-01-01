"Buffalo 514, ist das ein Notruf?" | Ice Pilots
Im Norden Manitobas hat der linke Motor einer C46 die Besatzung in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Außerdem bilden Joe und Mikey in England ein starkes Vater/Sohn-Duo. Auf der Suche nach einem weiteren Flugzeug für die Buffalo Flotte, führt Joe knallharte Verhandlungen und Mikey sorgt auf seiner eigenen Art und Weise für ein gutes Geschäftsklima. Denn nur noch die Funktionsfähigkeit der Bordsysteme stehen zwischen ihnen und dem Kauf einer weiteren Maschine, die den lukrativen Brandbekämpfungsauftrag sichern kann. Um zu entscheiden, ob die Betriebsbereitschaft gegeben ist, muss mindestens ein Triebwerk starten können... ein Triebwerk, das 8 Jahre lang still stand. Hier seht ihr die 12. Folge der 2. Staffel Ice Pilots. Wer bei den „Ice Pilots“ anheuert, ist nicht einfach nur Pilot – er ist ein Flugass: Das im nordwest-kanadischen Yellowknife beheimatete Unternehmen Buffalo Airways verdient sein Geld mit der Waldbrandbekämpfung und Transportflügen zu entlegenen Siedlungen. Wind und Wetter zu trotzen, gehört für die Piloten zum Alltag, und auch die teils recht betagten Maschinen verlangen den Männern ihr ganzes Können ab. In 13 Episoden dokumentiert Staffel 2 der Reihe „Ice Pilots“ ihren aufregenden Alltag...