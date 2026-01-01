Vor TV
Busenfreunde
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Vor TV
Busenfreunde
Nina lebt mit ihren drei Ex-Freunden in einem Haus. Fernab von der Einsamkeit des Single-Daseins haben sie sich eine Ersatzfamilie geschaffen. Doch da verliebt sich Nina in den neuen Übergangsmieter Klaus. Das Gleichgewicht der Lebensgemeinschaft rutscht in die Schräglage. Mit einem Mann zu leben ist für Nina schon problematisch, mit vier Männern zugleich - völlig unmöglich. Die Suche nach der richtigen Entscheidung wird für Nina zu einer Odyssee zwischen Liebe und Freundschaft.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben