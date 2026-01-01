Cagefighter: Worlds Collide
99 Min.Ab 16
99 Min.Ab 16
Cagefighter: Worlds Collide
Reiss Gibbons (Alex Montagnani) ist einer der größten MMA-Champions und der unangefochtene Dominator der LEGENDS-Serie. Um den Fans ein besonderes Highlight zu bieten, lässt ihn Promoterin Max Black (Gina Gershon) in einem lukrativen Cross-Promotion-Event gegen Wrestling-Superstar Randy Stone (Jonathan Good) antreten. Dieser erweist sich jedoch zäher und brutaler als erwartet und bald darauf findet sich Reiss im härtesten Kampf seines Lebens wieder.
Genre:Action, Drama
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH