Cappuccino zu dritt
90 Min.Ab 6
90 Min.Ab 6
Cappuccino zu dritt
Jan Steiner, Projektmanager bei einem Tourismus-Unternehmen, wird von seinem Chef nach Italien geschickt, um dort das "Hotel Liberta" wieder auf Vordermann zu bringen. In Amalfi angekommen, trifft er auf wenig Motivation seitens der Einheimischen, ihn bei dem Wiederaufbau des Hotelwracks zu unterstützen. Bis die Halbitalienerin Maria auftaucht und ihm einen ungewöhnlichen Deal vorschlägt: Er soll ihren Verlobten mimen, dafür hilft sie ihm bei der Renovierung.
Genre:Comedy, Romanze
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH