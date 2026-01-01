Charlie Says
Einige Jahre nach den schockierenden Morden, die Charles Manson im Sommer 1969 berühmt-berüchtigt machten, sind die drei jungen Frauen Leslie Van Houten (Hannah Murray), Patricia Krenwinkel (Sosie Bacon) und Susan Atkins (Marianne Rendón), die für ihn die Morde begingen, immer noch unter dem Einfluss ihres Sektenführers (Matt Smith). Zu dieser Zeit trifft Karlene Faith (Merritt Wever) auf das inzwischen inhaftierte Mörderinnen-Trio, das nun Karlenes Interesse weckt, doch sind die Frauen bereit, sich dem Horror zu stellen, den sie unter Manson anrichteten? Selbst Jahre nach den schockierende Morden, die den Namen 'Charles Manson' zum Synonym für das unfassbar Böse gemacht haben, sind Leslie van Routen, Patricia Krenwinkel und Susan Atkins überzeugt, ihre Verbrechen seien Teil eines kosmischen Plans gewesen. Die Mörderinnen aus der Manson-Family verbüßen ihre lebenslange Strafe in Isolationshaft und werden dort regelmäßig von Karlene besucht. Die engagierte Kriminologie-Doktorandin will das Trio rehabilitieren und entwickelt dabei ein großes Mitgefühl für die unerwartet verletzlichen jungen Frauen: Für sie wurden die drei Frauen von Charles Manson einer systematischen Gehirnwäsche unterzogen...