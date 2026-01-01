Chiara Lubich - Die Liebe besiegt alles
Italien, 1943. Chiara Lubich (Cristiana Capotondi) ist eine junge Lehrerin, die das Grauen des Zweiten Weltkrieges in Norditalien miterleben muss und wie viele Menschen von tausend Zweifeln und Fragen getrieben, durch die zerbombte Stadt läuft. Dabei erkennt sie, dass in all dem Chaos allein der Glaube an Gott ihr Halt geben kann. Sie gründet die 'Fokolar' Bewegung und verschreibt sich ganz der Hilfe Bedürftiger. Sie setzt alles daran, das Klima des Hasses, das der Krieg hervorgerufen hat, zu durchbrechen und die Menschen miteinander zu versöhnen. Dann beginnt sie, öffentlich aus dem Evangelium zu lesen, was bis dahin nur Ordensleuten vorbehalten war. Mit ihrem Credo 'Die Liebe besiegt alles' legt sie den Grundstein für eine weltweite Gemeinschaft, die heute in 180 Ländern vertreten ist und Hilfe für Menschen im Mittelpunkt hat...