Children of the Living Dead
Children of the Living Dead
Mit der alten Farm wollte sich Matthew Michael eigentlich endlich den Traum vom eigenen Land und Boden erfüllen. Doch dieser Traum wird schnell zum Alptraum: Der verlassene Friedhof auf dem Gelände birgt ein schreckliches Geheimnis. Kein Einheimischer wagt es, ihn alleine zu betreten. Mit Hilfe von Laurie deckt Matthew die Wahrheit auf. Viele Jahre zuvor wurde der Ort von Zombies heimgesucht. Alle wurden vernichtet, doch ihr Anführer - der blutrünstige Abbot Hayes - entkam. Ungeachtet der Warnungen, beginnt Matthew den alten Friedhof zu beseitigen. Doch als seine Helfer die verrotteten Särge wegschaffen wollen, entsteigen die Toten als Zombies ihren Gräbern. Sie gieren nach menschlichem Fleisch. Mit ihnen taucht auch der schreckliche Abbot Hayes wieder auf. Gnadenlos macht die Zombie-Horde Jagd auf alle Einwohner des Ortes. Ihnen entgegen stehen außer Matthew nur zwei Deputies. Der Kampf ums Überleben scheint aussichtslos ...