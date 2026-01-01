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China Salesman

China Salesman

111 Min.Ab 16
MOVIEDOME111 Min.Ab 16
MOVIEDOME
China Salesman

China Salesman

Der junge Geschäftsmann Yan Jian (Li Dong-xue) reist nach Afrika, um einen bahnbrechenden Mobilfunkvertrag abzuschließen – doch schon bald wird aus dem Deal ein tödliches Spiel. Ein korrupter Konkurrent setzt alles daran, ihn auszuschalten und zieht dabei brutale Verbündete in den Kampf: den kampferprobten Söldner Lauder (Steven Seagal) und den unberechenbaren Stammeskrieger Kabbah (Mike Tyson). Während das Land am Rand eines Bürgerkriegs steht, eskaliert der Konflikt in einem gnadenlosen Showdown – Mann gegen Mann, Faust gegen Feuerkraft. Für Yan steht nicht nur der Vertrag auf dem Spiel, sondern sein Leben.

Genre:
Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:
US, CN, HK, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH