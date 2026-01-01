Chinas geheimnisvolle Landschaften - Folge 1: Tibet: Ancient Land, Modern World
Mitten in Zentralasien liegt Tibet – das Dach der Welt. Mit einer durchschnittlichen Höhe von 4.500 Metern ist die Region dem Himmel so nah wie kaum eine zweite. Die ebenso extrem karge wie faszinierende Urlandschaft bildet die Heimat einer fünf Jahrtausende alten Kultur, deren Magie sich auch heute kaum jemand entziehen kann. Doch im 21. Jahrhundert steht das Land der lebenden Götter am Scheideweg: Tibet muss sich auf die Errungenschaften und Herausforderungen des modernen China einstellen.
