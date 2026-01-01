Chinas unbekannte Küche 2: Taiwan
29 Min.Ab 6
29 Min.Ab 6
Chinas unbekannte Küche 2: Taiwan
Im zweiten Teil unserer Serie über die unbekannte chinesische Küche besuchen wir Taiwan -in erster Linie bekannt für seine ultra kompetitive Elektronikindustrie. Auf der subtropischen Insel vermischen sich alle möglichen Einflüsse zu besonders aufregenden kulinarischen Erlebnissen. Im arbeitsarmen Taiwan wird nicht nur rund um die Uhr gearbeitet, es wird auch rund um die Uhr gegessen.
Genre:Spezial
Produktion:CH, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NZZ TV