CHINASCHROTT oder LASER REVOLUTION? Neuer Dual-Laser im Test
20 Min.Ab 12
20 Min.Ab 12
CHINASCHROTT oder LASER REVOLUTION? Neuer Dual-Laser im Test
Kombi Laser aus China im Test: Der neue EM Smart Dual Laser kann Metall, Holz, Schiefer, Pappe oder sogar Toastbrot: Wir haben den Dual-Laser mit Dioden- und Fasertechnik bis ans Limit gebracht! Was kann er wirklich? Und: Würde er sogar Haut gravieren? 😳 Jetzt anschauen - mit ehrlicher Meinung, echten Projekten und natürlich: Laseraction pur!
Genre:Spezial, Wissenschaft
Altersfreigabe:
12