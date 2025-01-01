Chuck Norris: Sidekicks
101 Min.Ab 12
101 Min.Ab 12
Chuck Norris: Sidekicks
Teenager Barry wird von bedrohlichen Klassenkameraden so sehr geplagt, dass er sich in eine Fantasiewelt zurückzieht, in der er in der Rolle seines Filmidols Chuck Norris die Bösen vermöbelt. Mit Hilfe von Mr. Lee, eines weisen alten Onkels seines Lehrers, lernt Barry die Feinheiten der Kampfkünste und nimmt an einer Karatemeisterschaft teil, die zu einer Partnerschaft mit dem echten Norris führt!
Genre:Action, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film