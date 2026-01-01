Chuka
Chuka
Ein abgelegenes Armeefort wird von Arapaho-Indianern belagert. Die Soldaten sind unerfahren, die Offiziere von alten Fehlern geprägt. Inmitten dieser angespannten Lage trifft der Revolverheld Chuka ein – ein Mann mit ruhiger Stimme, schneller Hand und einer Vergangenheit, die ihn mit der eleganten Veronica Kleitz verbindet. Während die Vorräte knapp werden und die Arapaho ihre Positionen verstärken, versucht Chuka, einen Ausweg zu finden. Er bietet Hilfe an, warnt vor einem Angriff, doch der Kommandant Colonel Valois will sich nicht beugen. Die Situation spitzt sich zu: Misstrauen, alte Konflikte und persönliche Spannungen lassen das Fort zum Pulverfass werden. Als der Angriff beginnt, zeigt sich, wer bereit ist zu kämpfen – und wer nur vorgibt, es zu sein. Chuka überlebt, doch der Preis ist hoch. Das Fort liegt in Trümmern, und die Frage bleibt: War der Widerstand notwendig – oder nur ein weiterer Fehler?