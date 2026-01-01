City Slickers 2 - Die goldenen Jungs
Mitch Robbins steht vor seinem 40. Geburtstag – und mitten in einer handfesten Lebenskrise. Doch statt sich mit grauen Haaren und Büroalltag abzufinden, stolpert er über eine geheimnisvolle Schatzkarte, die einst seinem verstorbenen Cowboy-Freund Curly gehörte. Angeblich führt sie zu einem Goldversteck der berüchtigten Lincoln-Bande. Gemeinsam mit seinem besten Freund Phil und seinem chaotischen Bruder Glen bricht Mitch auf zu einem riskanten Abenteuer in die glühend heiße Wüste Nevadas. Doch die Suche nach dem Gold wird schnell gefährlich: Rätselhafte Hinweise, tückisches Gelände und der mysteriöse Duke – Curlys grimmiger Zwillingsbruder – stellen die Männer auf eine harte Probe. Zwischen Witz, Wildnis und Western-Action müssen die Stadtneurotiker beweisen, dass sie mehr draufhaben als nur Großstadtgeplänkel.