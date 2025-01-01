Clash of Killers - Begegnung der Giganten
Clash of Killers - Begegnung der Giganten
Weiße Haie und Mako-Haie sind Spitzenräuber der Meere. Doch die beiden Spezies treffen normalerweise nicht aufeinander. Der Meeresbiologe Riley Elliott nimmt jedoch an, dass es einen Ort vor Neuseeland gibt, an dem sich die Routen der beiden Haiarten tatsächlich kreuzen. Mit seinem Team erkundet er die raue Meeresregion, um seine Theorie zu bestätigen.
Genre:Spezial, Dokumentation, Tiere
Produktion:US, 2022
