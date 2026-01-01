Club Zero
105 Min.Ab 12
105 Min.Ab 12
Club Zero
"Club Zero" zeigt, wie eine charismatische Lehrerin Jugendliche in einen extremen Ernährungskult lockt und sie schrittweise von ihren Eltern entfremdet. In einer von Leistungsdruck geprägten Gesellschaft bemerken diese die Gefahr zu spät. Während die Lehrerin immer mehr Kontrolle gewinnt, verlieren die Eltern den Zugang zu ihren Kindern. Die Situation eskaliert zur tragischen Dynamik von Macht, Abhängigkeit und Blindheit.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ORF 2