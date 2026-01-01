Coffee Shop - Liebe to go

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Donavan Turner (Laura Vandervoort), eine smarte, unabhängige Endzwanzigerin, betreibt voller Leidenschaft ein hippes Café in einer malerischen Kleinstadt. Mindestens genauso leidenschaftlich ist sie auf der Suche nach Mr. Right, bisher jedoch erfolglos. Tatkräftig unterstützt wird sie dabei von ihrer Schwester Becky (Rachel Hendrix), deren Freund Kevin (Jason Burkey) und den liebenswerten Mitarbeitern ihres Cafés. Vor allen verbirgt sie jedoch ein Geheimnis: Der neue Bankbesitzer will den Kredit nicht verlängern und ihrem Café droht die Zwangsversteigerung. Noch komplizierter wird es, als Donovans Ex Patrick (Josh Ventura) wieder auf der Bildfläche auftaucht, um ihr seine Liebe zu gestehen - gerade als ihre Begegnungen mit dem Broadway Bühnenautor und Teetrinker Ben (Cory M. Grant) beginnen interessant zu werden.

Genre:
Comedy, Drama
Produktion:
US, 2014
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH