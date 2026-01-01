Cold Skin - Insel der Kreaturen
107 Min.Ab 12
107 Min.Ab 12
Cold Skin - Insel der Kreaturen
Wetteroffizier Friend wird bei Leuchtturmwärter Gruner auf einer einsamen Insel abgesetzt. Noch ahnt er nicht, welches fantastische Grauen ihn da erwartet. Bereits in der ersten Nacht ereignet sich ein brutal blutiger Angriff geheimnisvoller Wesen aus dem Meer. Scheinbar verschweigt Gruner etwas. Ein dunkles Geheimnis, das mit den nächtlichen Überfällen dieser amphibischen Kreaturen zu tun hat…
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film