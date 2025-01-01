Coming Out
109 Min.Ab 12
109 Min.Ab 12
Coming Out
Ost-Berlin, Ende der 1980er Jahre. Philipp und Tanja arbeiten als Lehrer an derselben Schule und versuchen ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihren Schülern aufzubauen. Das führt sie zusammen, und vor allem Tanja ist es, die in dem Freund die Liebe ihres Lebens sieht. Philipp fühlt sich auch zu ihr hingezogen, aber als er durch einen Jugendfreund an eine frühere erotische Beziehung erinnert wird, begreift er seine Homosexualität, die er bisher verdrängt hatte. Philipp lernt Matthias kennen und verliebt sich leidenschaftlich in ihn. Aber da ist Tanja, die Philipp liebt und ein Kind von ihm erwartet und da sind die gesellschaftlichen Vorurteile gegenüber Homosexuellen. Philipp gerät in eine tiefe Krise und muss sich entscheiden.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1988 DEFA-Studio für Spielfilme DEFA-Stiftung. All rights reserved.