Con amore e gusto ¿ Die Geschichte der italienischen Küche

Das Essen ist die grosse Leidenschaft der Italiener. Cuscùs in Sizilien, Ribollita in der Toskana oder Agnolotti im Piemont: Die lokale Küche ist reich und vielfältig. Was die italienische Küche trotz allen Unterschieden zusammenhält, erklärt der Historiker Massimo Montanari. Mit vielen Beispielen aus ganz Italien.

Genre:
Spezial, Kochen, Geschichte
Produktion:
CH, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© NZZ TV