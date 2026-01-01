Contracted - Phase II
79 Min.Ab 18
Contracted - Phase II
Riley (Matt Mercer) hat sich bei seiner verstorbenen Freundin Samantha (Najarra Townsend) mit einem schrecklichen Virus infiziert, der Menschen in einen zombieartigen Blutrausch versetzt und verfaulen lässt. Panisch macht er sich auf die Suche nach einem Gegenmittel, um den weiteren Verfall seines Körpers einzudämmen und sein furchtbares Verlangen nach Blut zu stoppen. Als Riley auf BJ (Morgan Peter Brown) trifft, der den Schlüssel zum Virus in den Händen zu halten scheint, hofft er auf Rettung. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass BJ ganz andere Ziele verfolgt.
Genre:Drama, Horror, Thriller
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH