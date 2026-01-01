Corvette C8 Z06 | Stärkster V8-Sauger UND GT3 RS-Killer?
Chevrolet hat es getan! Die Corvette C8 Z06 bringt den stärksten V8-Sauger der Welt auf die Straße. Mit satten 645 PS gibt’s keinen V8-Saugmotor in einem Serienauto, der da mithalten kann – und sie schafft damit eine beeindruckende 314 km/h Spitze. Aber klar, das hat seinen Preis: Los geht’s bei 189.000 Euro. Doch ist die Z06 wirklich Chevrolets Ansage an die Konkurrenz? Wir checken es für euch: Vom Autobahn-Speedtest über Sound- und Verbrauchs-Check bis hin zur Nordschleife! Ist die Corvette C8 Z06 wirklich ein Tracktool und der ultimative GT3 RS-Killer?
