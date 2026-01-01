Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Crashtest Extrem: Die Analyse

Crashtest Extrem: Die Analyse

52 Min.Ab 12
WELT52 Min.Ab 12
WELT
Crashtest Extrem: Die Analyse

Crashtest Extrem: Die Analyse

Massenkarambolagen sind leider keine Seltenheit - und oft tödlich. Sie treffen die Beteiligten meist unvorbereitet. Über das Verhalten von Fahrzeugen und Fahrern bei solchen Unglücken wissen Unfallforscher erstaunlich wenig. Ein spektakulärer Test soll das nun ändern: Acht Fahrzeuge rasen mit 112 km/h in einen Megacrash. Kameras, Sensoren und weitere High-Tech-Instrumente zeichnen jeden Aspekt der XXL-Kollision auf. Ein Experiment, das die Welt noch nicht gesehen hat - und das Leben retten kann.

Genre:
Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© welt