Crayon Shin Chan - Königreich Kritzel und fast vier Helden

100 Min.Ab 6
Polyband Medien
Crayon Shin Chan - Königreich Kritzel und fast vier Helden

Im Königreich Kritzel herrscht Chaos, da die schwindende Kritzel-Energie das Reich bedroht. Der machthungrige Verteidigungsminister plant eine Invasion der Erde, um Kinder zum Kritzeln zu zwingen. Prinzessin Kritzel schickt indessen den Hofmaler mit einem Zauberstift zu Shin Chan, dem auserwählten Helden. Wird ihr Plan aufgehen?

Genre:
Anime
Produktion:
JP, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Polyband Medien GmbH