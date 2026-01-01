Cutter-Messer: 10 Dinge die Du garantiert falsch machst! | MARTOR Experte beantwortet eure Fragen
106 Min.Ab 12
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Cutter-Messer: 10 Dinge die Du garantiert falsch machst! | MARTOR Experte beantwortet eure Fragen
🔪 Alles über Cutter-Messer – direkt vom Profi! Fakten die Du garantiert noch nicht über Cuttermesser wusstest! In diesem Expert Talk mit MARTOR klären wir ALLES, was du über Cutter-Messer wissen musst: ✅ Die größten Fehler beim Schneiden ✅ Welche Klinge für welchen Job? ✅ Sicherheitsmesser vs. Standard-Cutter ✅ Profi-Tricks für sauberes und sicheres Arbeiten ✅ Warum MARTOR Messer anders (und besser?) sind
Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
12