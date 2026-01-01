Cyber Bride
91 Min.Ab 16
Nachdem seine Frau auf tragische Weise nach einem Überfall an einem Herzinfarkt gestorben ist, verfällt Rick (Andrew Hollingworth) in Selbstmitleid und Depressionen. Doch als er bemerkt, dass die neue Freundin seines Nachbarn ein wenig seltsam ist, schöpft er ein wenig Hoffnung. Denn er erfährt, dass diese ein maßgeschneiderter Cyborg, ein Maschinenmensch ist, der die Einsamkeit alleinstehender, auf den Job fokussierter Männer vertreiben soll und ansonsten anspruchslos an deren Seite lebt. Rick beschließt sich auch eine Replik seiner kürzlich verstorbenen Frau zu bestellen - mit fatalen Folgen.
Produktion:GB, 2019
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH