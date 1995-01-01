Cyber Tracker 2 - Die Rückkehr
96 Min.Ab 18
96 Min.Ab 18
Cyber Tracker 2 - Die Rückkehr
Ein Gangster strebt die Weltherrschaft an, indem er in einem Labor `Cyber Tracker' baut. Dies sind Roboter, die zur Verbrechensbekämpfung hergestellt werden. Von der Geliebten seines größten Feindes, einem Geheimagenten, existiert eine solche Kampfmaschine und auch der Agent stellt einen Killerroboter her. Die beiden Menschen werden als Terroristen verfolgt, während die Maschinen ihr blutiges Unwesen treiben.
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© PM Entertainment Group, Inc. 1995