Cyborg X
Cyborg X
In einer postapokalyptischen Zukunft. Ein Jahr nachdem die Zentrale der 'X-Corp', ein streng geheimer Waffenhersteller, mit einem Cyber-Virus infiziert wurde, gleicht die Welt einer Einöde aus Tod und Zerstörung. Cyborgs und Kampfdronen, hochentwickelte Maschinen mit künstlicher Intelligenz, werden von dem Virus kontrolliert und haben mittlerweile den Großteil der Zivilisation vernichtet. Um sich selbst und die restlichen Überlebenden vor ihrer Ausrottung zu retten, leistet Lieutenant Spears (Eve Mauro) mit einer kleinen Gruppe Soldaten Widerstand. Als sie den ehemaligen CEO von 'X-Corp' Jack Kilmore retten, schöpfen sie neue Hoffnung. Er behauptet, dass es möglich ist, die Maschinen abzuschalten. Doch noch während sich die Truppe für den Einsatz bereitmacht, schlagen die Maschinen zurück...