Da geht noch was
Da geht noch was
Familie kann man sich nicht aussuchen – und genau deshalb hält Conrad den Kontakt zu seinen Eltern auf Abstand. Mit seiner Frau Tamara und seinem Sohn Jonas lebt er ein eigenes Leben fern vom ständigen Nörgeln seines Vaters Carl. Doch beim jährlichen Geburtstagstreffen kommt alles anders: Conrads Mutter Helene hat nach 40 Jahren Ehe genug und verlässt ihren Mann. Sie bittet ihren Sohn, nach Carl zu sehen – ein Gefallen mit Folgen. Im verlassenen Elternhaus versinkt Carl zunehmend in Selbstmitleid und Alkohol. Als er bei einem Unfall schwer stürzt, bleibt Conrad keine Wahl: Gemeinsam mit seinem Sohn zieht er zurück in sein altes Kinderzimmer. Plötzlich leben drei Generationen unter einem Dach – Großvater, Vater und Enkel, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Zwischen scharfem Schlagabtausch, alten Verletzungen und alltäglichem Chaos geraten alle an ihre Grenzen. Doch hinter dem Dauerstreit verbirgt sich auch die Chance, einander endlich besser zu verstehen.