Dancing At The Blue Iguana
124 Min.Ab 16
124 Min.Ab 16
Dancing At The Blue Iguana
Preisgekrönter Erotikfilm mit Daryl Hannah (Kill Bill) und Sandra Oh (Grey’s Anatomy). Kino-Veteran Michael Radford (1984, Der Postmann, Die letzten Tage in Kenya) zeichnet ein unglamouröses Porträt von "Showgirls" zwischen Auftritten und Alltag, ihren Sehnsüchten und Träumen. Im Strip-Club Blue Iguana am Rande von L.A. trifft Verführung auf Verfall, Beziehungen entstehen und vergehen.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film