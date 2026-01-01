Danger Park - Tödliche Safari
98 Min.Ab 16
98 Min.Ab 16
Danger Park - Tödliche Safari
Jerry O'Connell verfolgt in der Savanne Afrikas ein ganz bestimmtes Ziel: Die Patchwork-Familie Halsey bricht zu einem Abenteuerurlaub auf. Das Highlight ist eine Safari durch Kenias Wildnis. Nach einem Unfall landet die Familie allerdings schutzlos inmitten wilder Tiere. Als endlich Hilfe in Sicht scheint, wähnen sich Lauren, Jack, Noah und Zoe in Sicherheit und ahnen nicht, wie falsch sie damit liegen.
Genre:Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Vuelta Entertainment GmbH