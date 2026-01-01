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Darf ich bitten?
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Darf ich bitten?
Dem Anwalt John Clark fehlt es eigentlich an nichts: Er hat eine verständnisvolle Frau, zwei wohlerzogene Kinder und eine sichere Existenz, trotzdem bedrückt ihn eine unerklärliche innere Leere. Eines Tages reißt ihn eine faszinierende Begegnung aus seiner Lethargie: Die Tanzlehrerin Paulina hat es ihm angetan. Hingerissen meldet sich John im Tanzkurs an, aber als Paulina seine Avancen zurückweist, hat sein Herz längst für etwas anderes Feuer gefangen: das Tanzen ...
Genre:Romantische Komödie, Drama, Musik
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.