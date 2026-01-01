Dark Flight: Ghosts on a Plane
105 Min.Ab 16
105 Min.Ab 16
Dark Flight: Ghosts on a Plane
Vor zehn Jahren überlebte die junge Flugbegleiterin New (Marsha Wattanapanich aus 'Alone') als Einzige einen schrecklichen Flugzeugabsturz. Seitdem ist sie davon überzeugt, dass der Absturz durch böse Mächte verursacht wurde und muss sich auf Anraten ihrer Fluggesellschaft einer Psychotherapie unterziehen. Als sie endlich geheilt scheint und wieder fliegen darf, bemerkt New bereits kurz nach dem Start, dass sie sich wieder in der gleichen Unglücksmaschine wie vor zehn Jahren befindet. Auch die Geister erscheinen ihr wieder, und dieses Mal wollen sie das, was sie beim letzten Mal nicht bekommen konnten: News Leben...
Genre:Horror, Thriller
Produktion:TH, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH