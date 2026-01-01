Dark Sea - Gefangen in der Tiefe
Dark Sea - Gefangen in der Tiefe
Juni 1940: Während die verzweifelte Evakuierung von Dünkirchen in vollem Gange ist, begibt sich ein polnisches U-Boot auf eine hochriskante Mission in die feindlichen Gewässer der Nordsee. Unter dem Kommando von Captain Jan Grudzinski (Tomasz Ziętek) kämpfen Lieutenant Andrzej „Pablo“ Piasecki (Mateusz Kościukiewicz) und Second-Lieutenant Marian Mokrski (Antoni Pawlicki) gemeinsam mit der Crew gegen unsichtbare Gefahren und die unerbittliche Enge unter der Wasseroberfläche. Bedroht von tödlichen Seeminen, unerbittlichen Luftangriffen und feindlichen Kriegsschiffen wächst der Druck mit jeder Minute. Doch nicht nur der Feind setzt den Männern zu – auch Angst, Erschöpfung und Isolation bringen sie an ihre Grenzen. In der klaustrophobischen Tiefe wird jede Entscheidung zur Frage von Leben und Tod.