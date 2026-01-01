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Das allerbeste Stück

Das allerbeste Stück

92 Min.Ab 12
ATV 292 Min.Ab 12
ATV 2

Das allerbeste Stück

Mittlerweile läuft für Marc alles bestens: Er ist mit Lara zusammengezogen, die beiden wollen heiraten und auch wegen des kleinen Mangels an seinem besten Stück macht sich Marc keine Sorgen mehr. Doch dann taucht plötzlich Laras Ex-Freund Tim auf der Bildfläche auf. Dieser versteht sich noch immer prächtig mit Lara, und als Marc Tims bestes Stück zu Gesicht bekommt, ist es mit seiner Selbstsicherheit vorbei: Tim wurde von der Natur nämlich sehr großzügig bedacht.

Genre:
Comedy
Produktion:
DE, 2004
Altersfreigabe:
12
DESORIENTIERUNG
Copyrights:
© Seven.One Entertainment Group GmbH