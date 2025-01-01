Das Auge - Eye of the Beholder
Sein Codename lautet 'The Eye', der britische Secret-Service-Agent (Ewan McGregor) ist ein Profi, wenn es um das Beschatten von Kriminellen geht. Auch sein neuer Auftrag ist zunächst Routine. Doch mitten bei der Observation wird 'Eye' Zeuge, wie der Verdächtige von seiner Geliebten hinterrücks niedergestochen wird. Er ist fasziniert. Die Killerin, die attraktive Joana (Ashley Judd), zieht ihn augenblicklich in ihren Bann. Anstatt den Mord zu melden, folgt er ihr wie ein Schatten quer durch die Staaten. Auch als sich Joana auf ihrer Flucht wie eine schwarze Witwe immer wieder neue Opfer aussucht, verwischt er stets ihre blutigen Spuren. Doch 'Eye' rechnet nicht mit Joanas messerscharfem Instinkt, und so wird der Jäger eines Tages selbst zum Gejagten.