Das Bermuda-Dreieck - Rätsel im Atlantik
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Das Bermuda-Dreieck - Rätsel im Atlantik
Für Urlauber das Traumziel schlechthin, für Piloten und Seemänner mitunter der größte Albtraum: die Inselgruppen der Bermudas im westlichen Atlantik. Lassen sich die Horrorgeschichten und Augenzeugenberichte über das Verunglücken oder Verschwinden zahlreicher Schiffe und Flieger im sagenumwobenen Bermuda-Dreieck wissenschaftlich erklären? Die Dokumentation deckt auf, was wirklich am Mythos um den GFriedhof des AtlantiksG dran ist - und was reiner Spekulation entspringt.
Genre:Spezial, Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© welt