Das beste Stück
90 Min.Ab 12
90 Min.Ab 12
Das beste Stück
Der junge Logopäde Mark leidet unter einem schier unlösbaren Problem: Sein bestes Stück ist deutlich zu klein! Als ihn auch noch seine Freundin betrügt, werden Marks Minderwertigkeitskomplexe immer größer, und er nimmt sich fest vor, nie wieder etwas mit einer Frau anzufangen. Doch dieser Vorsatz hält nicht allzu lange, denn Mark verliebt sich in die attraktive Lara und setzt nun Himmel und Hölle in Bewegung, um mit seiner neuen Flamme nur ja nicht im Bett zu landen!
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH