Das Ende vom Ende der Welt
25 Min.Ab 16
25 Min.Ab 16
Das Ende vom Ende der Welt
Die beiden Schülerinnen Mia und Esther pflegen einen obsessiven Fankult um die Attentäter der Columbine-Highschool. Immer mehr teilen sie deren Hass auf ihr soziales Umfeld in der Schule. Fest entschlossen, selbst ein Attentat auf ihre Schule zu verüben, planen die Außenseiterinnen in ihrer Vorstellung den großen Tag.
Genre:Drama
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Sarah Hichri, Meike Wüstenberg, Anna Rußmann, Christian Stantchev, Pia Huemer, Flora Mair