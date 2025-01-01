Das Erwachen der Sphinx
102 Min.Ab 16
Das Erwachen der Sphinx
Gemeinsam mit seiner Assistentin Jane entdeckt der britische Archäologe Matthew Corbeck das unversehrte Grab der ägyptischen Königin Kara. Die Pharaonin regierte vor 3.800 Jahren als grausame Herrscherin. Eine Prophezeiung besagt, dass, wer immer auch ihr Grab findet, dem Verderben geweiht ist. Und tatsächlich: Königin Kara kehrt aus dem Reich der Toten zurück. Ihre Seele nimmt Besitz von Corbecks Tochter Margaret und zieht die ganze Familie in ihren dämonischen Bann ...
Genre:Horror
Produktion:GB, 1979
Altersfreigabe:
16
