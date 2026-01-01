Das Fest der Liebe
92 Min.Ab 0
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Das Fest der Liebe
Designerin Isabella landet den Auftrag ihrer Träume: sie darf für eine Gala das Kleid des Ehrengasts schneidern. Das Fest in einer herrschaftlichen Villa soll an die größte Romanze aller Zeiten erinnern. Während der Vorbereitung muss Isabella mit dem mürrischen Filmemacher Blake arbeiten. Die gemeinsame Zeit in dieser romantischen Umgebung lässt beide trotz anfänglicher Abneigung keineswegs kalt.
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiberius Film